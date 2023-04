Mais Médicos abre vagas em seis cidades da região; veja quais

Da Redação

No Paraná são 338 vagas

O Ministério da Saúde publicou, nesta terça-feira (18), um edital com 6.252 vagas para o programa Mais Médicos. As vagas foram abertas para estes profissionais em âmbito nacional. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). No Paraná, as vagas são distribuídas em 151 municípios para preenchimento de 338 vagas. Na região, o edital traz 12 vagas em seis municípios (veja lista abaixo).

O município com mais vagas é Apucarana, com 4, seguido de Ivaiporã (3).

O programa Mais Médicos foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março com o objetivo de preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de atenção primária, em Unidades Básicas de Saúde.



O edital publicado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde nesta terça-feira (18) é voltado exclusivamente para os municípios que tenham interesse nas vagas do programa.

Cada cidade recebeu um número limite de vagas. Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Esse número pode ser menor do que o limite autorizado pelo governo.

Após a confirmação do número de vagas, o Ministério da Saúde enviará aos municípios profissionais credenciados pelo programa. O governo informou que deverá abrir outras 10 mil vagas até o final do ano, que terão contrapartida dos municípios. O valor das bolsas deve continuar sendo o mesmo já oferecido atualmente pelo programa, de cerca de R$ 12,8 mil. Os médicos ainda recebem auxílio-moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão.

VAGAS NA REGIÃO

Apucarana: 4

Borrazópolis: 1

Ivaiporã: 3

Kaloré: 1

Rosário do Ivaí: 2

Lidianópolis: 1

Com informações, Agência Brasil









