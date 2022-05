Mais dois suspeitos de tráfico são presos em Borrazópolis

Da Redação

A Polícia Civil de Faxinal prendeu mais dois suspeitos de envolvimento com uma grande associação criminosa envolvida com tráfico de drogas, na quarta fase da ‘Operação Imperator’, executada nesta segunda-feira (16) em Borrazópolis. No total, seis pessoas foram presas com mandados judiciais cumpridos em quatro cidades da região, desde o começo da ação deflagrada em 3 de maio.

continua após publicidade .

Na quarta fase foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na casa dos alvos. O primeiro endereço revistado pelos policiais foi a residência de um homem, de 31 anos, apontado como responsável por buscar grandes quantidades de cocaína e crack em Cambé. Na casa dele foram apreendidos balança de precisão, porções de maconha, dinheiro em espécie, espingarda sem registro, munição calibre 28 e espoleta. Também foram encontrados cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, nomes e o controle dos valores, além de comprovantes de depósitos.

A segunda residência alvo do mandado de prisão é de um homem, de 32 anos, que seria o responsável por distribuir as drogas para os traficantes menores. No local a polícia encontrou porções de maconha e cocaína embaladas, dinheiro em espécie, espingarda e grande quantidade de munição calibre 28, celulares e uma moto. No local a polícia também apreendeu um caderno de contabilidade do tráfico.

continua após publicidade .

“Tudo que foi apreendido nas quatro fases da operação será analisado e com certeza teremos outros desdobramentos com novas prisões de integrantes dessa grande associação criminosa voltada ao tráfico de drogas”, afirmou o delegado Ricardo Mendes, que comandou a operação.

OUTRAS FASES

A primeira etapa da ação foi desencadeada em 3 de maio com prisões de três suspeitos em Cambé e Borrazópolis e a apreensão de mais de 2 kg de cocaína, quase 1 kg de crack, porções de maconha, R$ 20 mil em dinheiro, armas, dois carros de luxo e celulares.

A segunda fase da operação foi executada no dia seguinte, 4 de maio, em Kaloré, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão. As equipes encontraram 73 gramas de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie, três armas de fogo, bolsas com anabolizantes, celulares e munição.

E a terceira fase foi deflagrada na última quinta-feira (12) em Borrazópolis, com cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa. No local foi preso um suspeito e apreendidos uma gaiola com pássaro trinca-ferro sem anilha, celulares, dinheiro em espécie e uma placa de caminhão.