Mais dois municípios da região entram em epidemia de dengue

Mais dois municípios da região atingiram índices epidêmicos de dengue: Faxinal e Bom Sucesso. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (17) no boletim semanal epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dos dezessete municípios da área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, cinco estão em epidemia de dengue.

Em Bom Sucesso, segundo o relatório, são 33 casos - 13 mais que no boletim anterior. Com os novos registros, o município atingiu índice de 412,40 casos para cada 100 mil habitantes. Considera-se em epidemia índices acima de 300 casos/100 mil habitantes.

No município de Faxinal, foram registrados 17 novos casos em uma semana, totalizando 72 diagnósticos. O município atingiu um índice de 353,60 casos/100 mil.

Outros três municípios da região estão em epidemia: Arapongas (1.865 casos), Grandes Rios (40) e Marumbi (588). Também há casos em Apucarana (59), Borrazópolis (16), Califórnia (1), Jandaia do Sul (28), Cambira (2), Kaloré (8), Marilândia do Sul (24), Mauá da Serra (5), Sabáudia (13), São Pedro do Ivaí (2)

Em uma semana, 413 casos foram registrados na área da 16ª RS.

Atualmente, o Paraná registra 150.752 casos notificados, com 56.191 confirmações. São 12.440 casos a mais, um aumento de 28,43% em relação aos números do informe anterior. Os dados são do 38º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022, divulgado nesta terça-feira (17).