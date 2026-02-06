Mais de 80 idosos participam da retomada da hidroginástica em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã reiniciou neste mês de fevereiro as aulas de hidroginástica destinadas ao público da melhor idade. A atividade voltou a ser oferecida no Centro da Juventude após a pausa do período de fim de ano.

O projeto reúne atualmente mais de 80 idosos, que participam de aulas conduzidas por profissionais capacitados. Os exercícios são planejados para respeitar os limites físicos dessa faixa etária, priorizando movimentos seguros e de baixo impacto.

A prática de atividades aquáticas é amplamente recomendada para idosos por auxiliar no fortalecimento muscular, na melhora do equilíbrio e na redução de dores articulares. Outro benefício apontado por especialistas é a diminuição do risco de quedas, uma das principais preocupações relacionadas ao envelhecimento.

Além dos ganhos físicos, as aulas também estimulam a convivência social. O contato frequente entre os participantes contribui para o bem-estar emocional e para o fortalecimento dos laços comunitários.

Na retomada das atividades, os alunos foram recepcionados por servidores do Centro da Juventude, pela secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessutti, e pela vice-prefeita Gertrudes Bernardy. As representantes acompanharam o início das aulas e conversaram com os participantes.

Segundo Silvana Pessutti, a hidroginástica integra uma política contínua voltada à população idosa. Ela ressalta que o município busca promover ações que incentivem a autonomia e a qualidade de vida. “São iniciativas que refletem diretamente na saúde e na autoestima dos idosos”, afirmou.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou o impacto social do projeto. Para ela, cuidar da melhor idade vai além do aspecto físico. “É também acolher, incentivar a convivência e valorizar quem ajudou a construir a história da cidade”, disse.

Com a retomada da hidroginástica, a administração municipal reforça o compromisso com políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, oferecendo atividades regulares, acompanhamento profissional e um espaço adequado para a prática.