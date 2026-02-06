Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
TERCEIRA IDADE

Mais de 80 idosos participam da retomada da hidroginástica em Ivaiporã

Projeto municipal incentiva envelhecimento ativo e convívio social

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 17:37:12 Editado em 06.02.2026, 17:37:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mais de 80 idosos participam da retomada da hidroginástica em Ivaiporã
Autor Atividade é realizada no Centro da Juventude - Foto: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã reiniciou neste mês de fevereiro as aulas de hidroginástica destinadas ao público da melhor idade. A atividade voltou a ser oferecida no Centro da Juventude após a pausa do período de fim de ano.

O projeto reúne atualmente mais de 80 idosos, que participam de aulas conduzidas por profissionais capacitados. Os exercícios são planejados para respeitar os limites físicos dessa faixa etária, priorizando movimentos seguros e de baixo impacto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Rede de transplantes do SUS cresce e salva vidas no Paraná

A prática de atividades aquáticas é amplamente recomendada para idosos por auxiliar no fortalecimento muscular, na melhora do equilíbrio e na redução de dores articulares. Outro benefício apontado por especialistas é a diminuição do risco de quedas, uma das principais preocupações relacionadas ao envelhecimento.

Além dos ganhos físicos, as aulas também estimulam a convivência social. O contato frequente entre os participantes contribui para o bem-estar emocional e para o fortalecimento dos laços comunitários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na retomada das atividades, os alunos foram recepcionados por servidores do Centro da Juventude, pela secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessutti, e pela vice-prefeita Gertrudes Bernardy. As representantes acompanharam o início das aulas e conversaram com os participantes.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Segundo Silvana Pessutti, a hidroginástica integra uma política contínua voltada à população idosa. Ela ressalta que o município busca promover ações que incentivem a autonomia e a qualidade de vida. “São iniciativas que refletem diretamente na saúde e na autoestima dos idosos”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou o impacto social do projeto. Para ela, cuidar da melhor idade vai além do aspecto físico. “É também acolher, incentivar a convivência e valorizar quem ajudou a construir a história da cidade”, disse.

Com a retomada da hidroginástica, a administração municipal reforça o compromisso com políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, oferecendo atividades regulares, acompanhamento profissional e um espaço adequado para a prática.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ATIVIDADE FÍSICA BEM-ESTAR hidroginástica idosos ivaipora políticas públicas SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline