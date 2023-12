Mais de 700 crianças encantam público no Coral dos Anjos de Ivaiporã

O prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, secretários municipais e vereadores de Ivaiporã deram as boas-vindas à população, na sexta-feira, dia 1º de dezembro, no Parque Jardim Botânico, onde o Departamento de Cultura, com apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação, apresentou o Coral dos Anjos, composto por alunos da rede municipal e estadual de ensino.

A vereadora Gertrudes Bernardy disse que se tratou de uma noite especial e agradeceu aos secretários municipais de Cultura, Assistência Social e Educação, Luciane Baggio, Silvana Pessutti e Adriano Diglio, pelo empenho na organização do Coral dos Anjos.

Marcelo Reis afirmou que a Prefeitura cumpriu a tradição em promover o Coral dos Anjos e cumprimentou a organização, além de enviar abraços às crianças, considerando que se tratou dos principais atores.

“É a terceira vez que a Prefeitura realiza o Coral dos Anjos, que considero o espetáculo mais bonito do Natal, envolvendo mais de 700 crianças. É gratificante ver as famílias reunidas no Parque Jardim Botânico, assim como estiveram na 19ª Expovale. O que desejamos é que as crianças tenham recordações positivas, com apoio dos professores que se dedicaram para ensaiá-las”, observou o prefeito Carlos Gil.

Em seguida, as crianças se apresentaram, enquanto o anjo cumprimentava a população no lago do Parque Jardim Botânico

