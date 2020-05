Mais de 48 mil famílias da região são beneficiadas com o “Boa Comida”

Mais de 48 mil famílias em situação de vulnerabilidade da região serão beneficiadas pelo programa Boa Comida, que começou a entregar ontem os cartões para os beneficiados de 28 municípios da região. A princípio, o vale-alimentação dá direito à três compras de R$ 50 por três meses em estabelecimentos cadastrados. Ao todo, o programa vai movimentar mais de R$ 7,2 milhões.



O Boa Comida é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e da Celepar, e atenderá famílias em situação de vulnerabilidade em meio a pandemia do coronavírus com recursos do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza.

De acordo com Juliana Eliza da Silva, chefe regional de Apucarana da secretaria da Justiça, Trabalho e Família, a entrega dos cartões será feita nesta quarta (6) para as prefeituras de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marumbi, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia, totalizando 30.125 cartões. “Esse cartão vai auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade no cenário de crise em que vivemos”, explica.

Juliana explica que os municípios com mais beneficiários são Apucarana, que receberá 9.869 cartões, e Arapongas, com 8.965. Em Apucarana, de acordo com Juliana, até agora, 19 estabelecimentos comerciais se cadastraram. Em toda região, que conta 13 municípios são 83 cadastrados.

Para Jayme Leonel, presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia), o cartão Boa Comida veio em boa hora para muitas famílias. “É uma quantia significativa para muitas famílias que estão passando necessidade neste momento difícil. Vai ajuda bastante essas pessoas”, afirma.

IVAIPORÃ

No Núcleo Regional de Ivaiporã, a entrega dos cartões foi iniciada ontem para as 15 prefeituras da regional. São 18.123 beneficiados. Conforme a chefe da regional da Seab de Ivaiporã, Vitória Maria Montenegro Holzmann até quinta-feira todos os municípios da regional terão recebido os cartões. “Foi feito um cronograma com horário específico para cada prefeito para que não aconteça aglomeração”, comenta.

O chefe da regional da Secretaria da Justiça, família e trabalho (Sejuf), Marcos Euzébio Dias Sobreira explica que o cartão é exclusivo para compra de produtos da cesta básica. “A princípio o benefício será concedido por três meses, mas pode ser ajustado de acordo com a progressão da pandemia do coronavírus”.

O prefeito de Ivaiporã Miguel Roberto do Amaral foi um dos que receberam os cartões nesta terça-feira. “Serão três parcelas de R$ 50 que vão ajudar a população mais vulnerável da sociedade”, comenta.