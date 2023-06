Mais de 3 mil latas de cerveja são furtadas de caminhão na BR-376

O crime aconteceu em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí

Mais de 3 mil latas de cerveja da marca foram furtadas de um caminhão durante a noite de terça-feira (13) para quarta-feira (14). O caminhoneiro teria parado nas proximidades de um restaurante localizado na BR-376 para descansar e, no outro dia, percebeu o furto.

O caso foi registrado na cidade de Mauá da Serra, na região da Serra do Cadeado no Vale do Ivaí. O trabalhador procurou a sede da Polícia Militar do Paraná (PMPR) para relatar o crime.

De acordo com a vítima, ele teria parado a carreta Volvo/FH perto do restaurante por volta das 19h30 da última terça-feira. Ele passou a noite descansando e, por volta das 8h desta quarta, ele acordou e percebeu que a lona do veículo havia sido cortada e um palete de caixas da cerveja tinha sido levado.

Aproximadamente 3.360 latas de cerveja foram furtadas. Cada unidade possui 310 ml. Até o momento desta publicação, a carga não havia sido encontrada. O caminhoneiro foi orientado.

