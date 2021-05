Mais de 200 placas de túmulos foram furtadas em Marilândia

Continua após publicidade

A Polícia Civil confirmou que investiga o furto de mais de 200 placas de túmulos em Marilândia do Sul. Um Boletim de Ocorrência foi registrado nesta segunda-feira (17).

O crime provavelmente aconteceu durante a madrugada de domingo para segunda. Quem cuida do Cemitério percebeu o fruto de manhã e procurou a polícia.

No total foram furtadas aproximadamente 250 placas de bronze. O delegado Marcus Felipe disse que existe a suspeita de que os autores do furto em Marilândia do Sul também agiram recentemente no Cemitério Municipal de Cambira.

Em Cambira o furto foi registrado no último dia 10. O cadeado do portão dos fundos foi arrombado e o cemitério invadido. Do local foram levados diversos objetos, como placas de identificação, vasos, crucifixos e até puxadores.

O caso é investigado. Confira a entrevista com o delegado:

