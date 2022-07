Mais de 200 luminárias de Led são instaladas em Faxinal; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trabalho de modernização da iluminação pública da cidade de Faxinal consiste na substituição das lâmpadas existentes pelas de LED

A Prefeitura de Faxinal já fez a instalação de mais de 200 luminárias de LED pelas ruas da cidade, durante as últimas semanas. Desde maio, o trabalho já foi executado nas Ruas São Paulo, Yani de Oliveira Munhoz, Avenida Brasil e Vitor Mendes Portela.



continua após publicidade .

O trabalho de modernização da iluminação pública da cidade de Faxinal consiste na substituição das lâmpadas existentes pelas de LED, já que a tecnologia é mais econômica, duradoura e eficiente.

“As lâmpadas de LED contribuirão para a economia de gastos do município com a iluminação pública. Além de reforçar a segurança da população com Ruas e Avenidas bem iluminadas”, ressalta o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo.

continua após publicidade .

As novas lâmpadas são consideravelmente superiores as lâmpadas de vapor de sódio. Em números, as lâmpadas de LED conseguem produzir 425% mais luminosidade que as demais lâmpadas. Inclusive, enquanto as lâmpadas incandescentes têm uma vida útil de 1.000 horas e as fluorescentes de 10.000 horas, a LED chega a durar entre 30.000 e 100.000 horas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal.

Siga o TNOnline no Google News