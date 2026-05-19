Mais de 16 mil alunos realizam a 1ª edição da Prova Paraná na região de Apucarana

Mais de 16 mil estudantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana participam, nesta terça e quarta-feira (19 e 20), da primeira edição de 2026 da Prova Paraná. A avaliação mobiliza aproximadamente 1,1 milhão de alunos das redes municipal e estadual nos 399 municípios paranaenses. O objetivo principal do exame é diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes e fornecer dados rápidos para orientar as práticas pedagógicas das instituições de ensino.

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Na área do NRE de Apucarana que abrange 16 municípios, são 16.366 alunos, entre sexto ano do Ensino Fundamental e a terceira série do Ensino Médio que realizam a prova, além de outros 8.402 estudantes do segundo e quinto anos das redes municipais da região. Apenas em Apucarana são 11.881 alunos avaliados. Desse total local, 9.134 são estudantes do sexto ao nono ano da rede estadual, enquanto 2.747 pertencem às turmas de segundo e quinto anos da rede municipal.

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a avaliação auxilia no acompanhamento do rendimento dos estudantes e na definição de práticas pedagógicas pelas escolas. “A Prova Paraná permite que as escolas acompanhem de forma rápida o desempenho das turmas e adotem estratégias assertivas ainda durante o ano letivo, garantindo intervenções mais direcionadas às necessidades dos estudantes”, afirmou.

Além do diagnóstico pedagógico, os resultados da Prova Paraná ainda poderão compor até 30% da nota do segundo trimestre letivo, conforme os critérios adotados pelas instituições de ensino.

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COMO FUNCIONA

A Prova Paraná contempla conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática em todas as séries avaliadas, além de disciplinas como Ciências, História, Geografia e Língua Inglesa nos anos finais do Ensino Fundamental.

No Ensino Médio, também são avaliados componentes como Biologia, Química, Física, Filosofia, Sociologia e Educação Financeira, além de disciplinas ligadas aos itinerários formativos, como Programação e IA, Robótica, Geopolítica, História Econômica do Paraná e Governo e Cidadania.

Conforme Dolores Follador, coordenadora de avaliação da Seed-PR, a diversidade de componentes abordados permite a definição de estratégias pedagógicas para diferentes áreas do conhecimento. “Nossa expectativa é manter uma alta participação dos estudantes e fortalecer o uso pedagógico da avaliação nas escolas”, disse.

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ADAPTAÇÕES

Nesta edição, cerca de 113 mil estudantes da educação especial da rede estadual de ensino farão a Prova Paraná, parte deles com adequações específicas conforme o perfil de cada um. A avaliação mantém o conteúdo para todos, mas ajusta a forma de aplicação conforme o perfil do estudante, com modificações de formato, tempo adicional, apoio profissional e recursos específicos.

Nesta edição, 1.773 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio farão a avaliação com recursos especializados. Desse total, 57 alunos cegos realizarão a prova em braile; 1.692 com baixa visão receberão versões ampliadas ou superampliadas, com ajustes de contraste e organização visual; e 24 estudantes com Síndrome de Irlen contarão com adaptações de cor e luminosidade, incluindo o uso de lâminas coloridas. Estudantes surdos terão acesso a vídeos com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“Garantir acessibilidade na avaliação é assegurar que todos os estudantes tenham as mesmas condições para demonstrar suas aprendizagens, respeitando as especificidades de cada um”, explicou Claudia Saldanha, coordenadora pedagógica de Educação Especial da Seed-PR.

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Outros 28 mil estudantes realizarão a avaliação com tempo adicional, apoio profissional, aplicação em ambiente específico, transcrição de respostas e leitura assistida. Os ajustes atenderão diferentes perfis de aprendizagem, incluindo estudantes com deficiências, transtornos funcionais específicos e altas habilidades/superdotação.