Mais de 100 túmulos são vandalizados no cemitério de Rio Bom

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Cemitério Municipal de Rio Bom, no Vale do Ivaí, Norte do Paraná, foi alvo de marginais que furtaram placas, cruzes e outros acessórios de bronze de diversos túmulos. A ação dos criminosos teria acontecido no último final de semana, entre os dia 05 e 07 de novembro.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), mais de 100 jazigos foram furtados e vandalizados. A Prefeitura do município oficializou o crime por meio de um boletim de ocorrência. As autoridades policiais já estão tomando as providências necessárias para solucionar o caso.

LEIA MAIS: Após temporal, prefeito de Rio Bom decreta 'situação de emergência'

continua após publicidade .

O vice-prefeito de Rio Bom, Anízio Marcelino, ressalta a importância da população denunciar ou informar qualquer dado que leve aos marginais. "Se alguém souber ou viu algo, favor entrar em contato com a Prefeitura ou qualquer plantão policial, informando dados que possam ajudar nas diligências da ocorrência", disse ele.

fonte: Prefeitura Municipal de Rio Bom

Anízio informa também que não se sabe precisar o dia e a hora específica do acontecido no cemitério, mas presume-se que tenha ocorrido neste último fim de semana. Na manhã desta segunda feira (07), a empresa que presta serviços de limpeza e conservação, ao chegar para os trabalhos diários, perceberam os estragos e roubos.

Siga o TNOnline no Google News