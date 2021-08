Mais Cuidado + Saúde reunirá especialistas em Ivaiporã

Da Redação

A cerimônia será realizada no Centro da Melhor Idade de Ivaiporã

Os 16 municípios atendidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã (Cis), Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresems) e a Prefeitura de Ivaiporã irão lançar a Estratégia Regional de Fortalecimento da Rede de Atenção em Saúde – com foco nos níveis primário e secundário: Mais Cuidado + Saúde.

Um dos objetivos é formar equipes da Atenção Básica à Saúde – envolvendo 16 municípios para melhorar a qualidade do atendimento à população e os encaminhamentos dos pacientes para especialidades, além de capacitar os profissionais do Cis para criar equipes multiprofissionais.

A cerimônia será realizada no Centro da Melhor Idade de Ivaiporã – próximo ao Sesc/Senac, nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, às 13h30, com a presença da presidente do Cresems, Silvia Bovo; presidente do Cis Ivaiporã, Clodoaldo Fernandes; e do prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil.

Para fazer parte do lançamento do programa Mais Cuidado + Saúde foram convidados o secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara; diretora do Departamento da Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde; Renata Maria; assessora do gabinete do Ministério da Saúde, Priscilla Rocha; presidente da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Socorro Gross Galiano; assessora técnica e representante do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, Maria José; e a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, Ivoliciano Leonarchik.

Integram a lista de convidados prefeitos e secretários de saúde do Vale do Ivaí; assessora de comunicação do Ministério da Saúde, Pricilla Leonel; médico e discente da Universidade Federal de Porto Alegre, Erno Harzheim; diretor executivo de Inovações e Educação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Kenneth Nunes Tavares de Almeida; diretor do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Luiz Henrique de Almeida Mota; médica e neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Daniela Laranja Gomes Rodrigues; representantes do Fomento e Integração de Negócios Digitais, Anderson Marques de Oliveira e Germano de Lins e Lincoln; diretor do Cis Ivaiporã, João Carlos Strassacapa; e os representantes da Opas/OMS, Fernando Antônio Gomes Leles e Sandro Terabe.

Programação

13h30 – Abertura e composição da mesa de honra.

14h00 – O médico Erno Harzheim, que é doutor em Medicina Preventiva e Saúde Pública, abordará a “Importância da APS para o SUS”.

14h30 – O presidente do Cis Ivaiporã, Clodoaldo Fernandes, explicará “A Governança Regional”.

14h45 – Apresentação do vídeo: Diagnóstico Regional do Planejamento Regional Integrado.

15h00 – Apresentação do programa “Mais Cuidado + Saúde”.