Mais 36 casos de Covid-19 nesta quinta-feira em Ivaiporã

O Departamento Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica informaram mais 36 casos positivos de coronavírus (Covid-19), no Município de Ivaiporã, nesta quinta-feira (26).

As confirmações foram feitas por meio de exames em laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde do município. São referentes a 26 homens e 10 mulheres. De acordo com a Vigilância Epidemiológica estão internados três pacientes positivados e 129 se recuperam em casa.

Deste modo, Ivaiporã contabiliza 7.421 casos positivados desde o inicio da pandemia, 7.186 pacientes curados e 103 óbitos. No momento, quatro pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames .

Saúde reforça a Nota Orientativa

Considerando o aumento dos casos de Covid-19, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Ivaiporã orienta o uso de máscaras em ambientes fechados, manter ambientes arejados – além de intensificar a lavagem das mãos ou uso de álcool 70%.

O Departamento de Saúde reforça a importância da vacinação contra Covid-19 e reafirma que pessoas acima de 60 anos devem tomar a dose de reforço 4 meses após a 3ª dose; aqueles que têm acima de 18 anos precisam se imunizar com as 3 doses; e nas crianças acima de 5 anos é recomendada a aplicação da 2ª dose da vacina contra o coronavírus.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponibilizam o imunizante. Previna-se

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã