Mais 33 novos casos de coronavírus nesta quinta, em Ivaiporã

O Departamento de Saúde de Ivaiporã confirmou nesta quinta-feira (27) 33 novos casos de infecção causada pelo coronavírus (Covid-19). Foram 15 resultados positivo analisado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e 18 através de exames em laboratório particular.

Com os novos casos Ivaiporã soma 3.023 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 2685 recuperados e 68 mortes em decorrência da doença.

No momento, são 270 pessoas com o vírus ativo, 25 estão internados. Outras 101 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de amostras encaminhadas ao Lacen. Também há três óbitos em investigação aguardando resultado.

