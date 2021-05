Mais 19 pessoas testam positivo para Covid em Jandaia do Sul

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A saúde de Jandaia do Sul confirmou que mais 19 pessoas testaram positivo para Covid-19 nesta segunda-feira (10). Agora são 2.305 diagnósticos da doença.

De acordo com a saúde, 53 pessoas morreram e 2.109 estão curadas. Existem 5 infectados hospitalizados.

Enfermaria covid no Hospital de Jandaia do Sul está em 76%. Jandaia do Sul tem, atualmente, 25 leitos na enfermaria Covid e 19 estão ocupados.