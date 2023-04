Mais 127 novos casos de dengue são confirmados na região

Da Redação

Em todo o Paraná foram mais 2.930 novos casos e uma morte pela doença

Em apenas uma semana, mais 127 novos casos de dengue foram confirmados no Vale do Ivaí. Informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (4) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta um total de 447 confirmações da doença, sendo 406 na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana e 41 na 22º Regional de Saúde de Ivaiporã. No boletim anterior, as duas regionais somaram 320 pacientes positivados. Em todo o Paraná foram mais 2.930 novos casos e uma morte pela doença.

“Realmente temos três municípios em epidemia na área da 16ª RS. Mas apesar de alguns municípios registrarem aumento de casos confirmados, a situação está mais controlada em relação aos demais municípios do Paraná. Mas é preciso que a população fique em alerta em relação as medidas preventivas e elimine os criadouros, pois esse é o momento mais crítico. Como choveu bastante e agora está calor, é tudo que o que o mosquito quer para se proliferar”, assinala o chefe da 16ª RS de Apucarana, Marcos Costa.

Faxinal foi o último município da área da 16ª RS a entrar em situação de epidemia. O informe traz 77 casos confirmados e outros 117 em investigação. O município tem população estimada em 17,9 mil pessoas e a incidência da doença de 414,29 para cada 100 mil habitantes.

O secretário de Saúde do município, Fernando Decarle, destaca as medidas que estão sendo desempenhadas para frear o avanço da dengue no município.

“Estamos fazendo limpeza, bloqueios nos finais de semana e feriados. O grande problema é que tivemos um período longo com chuva e calor ao mesmo tempo. Essa combinação infelizmente é favorável para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti”, ressalta. Segundo Decarle, o município segue notificando e multando moradores que não colaborarem com a limpeza de seus imóveis.

Também segue em epidemia São Pedro do Ivaí que concentra o maior número de casos da regional. São 102 confirmações, 24 a mais do que o boletim anterior. Município vizinho, Bom sucesso, confirmou 17 novos casos somando um total de 69 e também segue em situação de epidemia.

No total, 15 municípios da regional confirmaram casos de dengue. Califórnia, Novo Itacolomi e Rio Bom não têm registros da doença.

22ª REGIONAL DE SAÚDE

A 22ª RS soma um total de 41 casos confirmados de dengue, 14 a mais do que o último boletim. O informe, entretanto, não traz a situação de epidemia registrada Cruzmaltina e Jardim Alegre que foi confirmada pelas secretarias de Saúde de ambos os municípios.

Enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Cruzmaltina, Franciele Reigota Avila, informou que o município ultrapassou 100 casos confirmados da doença. E segundo ela o número pode aumentar. “Estamos aguardando mais resultados de exames”, informa.

Na tentativa de conter a disseminação da dengue, foram realizados mutirão de limpeza, bloqueio com veneno, além de ações de conscientização da população.

“A nossa maior preocupação são estabelecimentos como borracharias e ferro velho. São os locais com mais focos do mosquito da dengue. Também temos pessoas que acumulam lixo em suas casas. Estamos notificando essas pessoas para que elas providenciem a limpeza de seus imóveis e eliminem os focos”, assinala.

No total, o informe traz sete municípios com casos confirmados de dengue.

