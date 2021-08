Mais 10 casos de Covid-19 são confirmados em Ivaiporã

Da Redação

Nesta quarta-feira (18), o Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã recebeu a confirmação de mais 10 casos positivos de Covid-19.

Cinco exames PCR foram analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e cinco por laboratório particular. Os exames são referentes a seis homem e quatro mulheres – incluindo uma criança

Com mais 10 casos acrescentados nas últimas 24 horas, o número total de pessoas infectadas pelo coronavírus chegou a 3.898.

De acordo com o boletim, existem 3.685 pessoas recuperadas, 95 mortes e 45 pessoas com suspeitas da doença aguardando resultados do Lacen. No momento 118 pessoas estão com o vírus ativo, dessas seis hospitalizadas.