Mãe toma o celular do filho e é ameaçada com faca, em Ivaiporã

Na noite de sexta-feira (7), um rapaz ameaçou a própria mãe com uma faca depois que ela lhe tomou o celular. O aparelho é da mulher e o filho não queria devolver. O caso foi na Rua Hortência, em Ivaiporã, por volta das 22h20.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no local conversou com a mulher. Ela disse que seu filho teria chegado em casa embriagado, pegou seu celular para fazer uma ligação e quando terminou não queria devolver o aparelho.

Quando ela tomou o celular do filho, ele a ameaçou e chegou a pegar uma faca. Quando o rapaz percebeu que ela estava ligando para a polícia, fugiu do local com a faca em mãos.

A equipe policial fez patrulhamento a fim de localizar o autor, porém, não foi encontrado.

Outro caso na Rua Palmas

Ainda na sexta-feira (7), na Rua Palmas, um rapaz foi à casa da mãe e proferiu ameaças contra ela. A mãe tem medida protetiva contra o filho.

Ela relatou para a equipe da PM, que o rapaz aparentava estar sob efeito de drogas. Quando a equipe policial chegou ao local ele já havia se evadido tomando rumo ignorado.

Foi realizado patrulhamento, porém, o autor não foi localizado. Solicitante foi orientada.

