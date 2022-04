Mãe recupera celular furtado pelo filho e é ameaçada de morte

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mãe acabou sendo ameaçada de morte pelo próprio filho de 23 anos após conseguir recuperar o celular que ele havia furtado momentos antes, no distrito de Porto Ubá emLidianópolis.

continua após publicidade .

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), por volta das 15 horas de quinta-feira (7). Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Copom para verificação de um furto.

No local, em contato com a solicitante, ela relatou que o filho, é usuário de drogas, e que sua filha de 10 anos relatou que o irmão havia furtado seu celular e tomado rumo ignorado.

continua após publicidade .

Ela encontrou o filho no posto municipal de Lidianópolis, pegou o aparelho celular de volta e acabou sendo ameaçada de morte. Também contou aos policiais que as ameaças contra ela e a filha por parte do rapaz são constantes.

A guarnição realizou patrulhamento nas imediações, porém, o autor não foi localizado. A solicitante foi orientada dos procedimentos cabíveis ao caso.