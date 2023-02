Mãe perde filho de 02 anos em prefeitura da região; PM foi acionada

Da Redação

Ela contou que estava dentro da prefeitura com o filho e por descuido, o menino tinha sumido

Uma mulher foi até a prefeitura de Mauá da Serra na tarde desta segunda-feira, 06, acompanhada pelo filho de 02 anos de idade. Em determinado momento, após um descuido, ela percebeu que a criança havia sumido. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, um pedestre localizou a criança, sozinha, em frente à prefeitura do município, às 14h30 aproximadamente. Ele acionou a PM e ficou no local aguardando, porém, logo depois, uma mulher apareceu no local perguntando pela criança. Ela contou que estava dentro da prefeitura com o filho e por descuido, o menino tinha sumido.

Quando a PM chegou, a equipe foi informada que a criança já havia sido devolvida para a mãe. O menino foi localizado pelos funcionários da prefeitura, que visualizam pelas câmeras de segurança o rumo tomado pela criança, sendo então entregue à mãe por eles. Mãe e filho já haviam ido embora do local.

