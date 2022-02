Da Redação

Mãe pede orações para filho que sofreu acidente em Ivaiporã

Marcia Coradim pede orações para o filho, Marcus Amaral, conhecido também como Marcão, que sofreu um grave acidente neste domingo (6), em Ivaiporã. A queda de bicicleta ocorreu em frente ao Sesc/Senac. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade.

continua após publicidade .

No entanto, devido à gravidade do acidente, ele acabou sendo transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde permanece internado.

“Peço a todos os amigos e conhecidos que orem pelo meu filho, sofreu um acidente de bicicleta ontem (domingo), por volta de 23: horas, se encontra internado na UTI de Ivaiporã, com um sangramento, os médicos estão esperando como ele vai reagir, se vai ser necessário cirurgia. Deus tenha piedade do meu filho”, postou Márcia na segunda-feira (7).

continua após publicidade .

Em contato com a mãe na noite de quarta-feira (9), ela contou que o filho seguia internado, e que em 72 horas o estado dele inspira cuidado e não tinha como dar nenhuma notícia concreta.

Nesta quinta-feira conversaria com os médicos do Hospital da Providência para ter mais informações e pediu orações em prol da recuperação dele. "Todas as orações independente de religião são bem-vindas", escreveu a mãe na rede social.