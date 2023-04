Mãe ouve disparo e encontra filho baleado na cabeça, em Mauá da Serra

Da Redação

Polícia Militar foi acionada após o homem ser baleado

Um tatuador foi socorrido em estado grave após ser baleado na cabeça, no início da tarde deste sábado (15), na Rua Benjamin Constant, em Mauá da Serra, no norte do Paraná.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi levado ao Hospital Municipal, mas, devido à gravidade, visto que o tiro atingiu a região da cabeça, uma ambulância encaminhou ele para o Hospital da Providência, de Apucarana.

A equipe policial entrou em contato com a mãe da vítima, que contou que o filho é tatuador e estava esperando um cliente para as 13 horas, quando ouviu um outro homem chamá-lo para fora da casa. Após isso, a mulher disse que só escutou o disparo e, quando foi ver, encontrou o filho baleado.

A mulher disse à PM que não viu ninguém próximo depois que saiu para fora da residência. Segundo ela, o rapaz ainda estava consciente, mas não chegou a comentar quem seria o autor do disparo.

Um estojo de munição de pistola calibre 9mm foi entregue por ela aos policiais, que apreenderam e encaminharam o objeto à delegacia de Marilândia do Sul.

