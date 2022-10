Mãe leva filha a escola e ao retornar encontra ladrão dentro de casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã de quinta-feira (27), por volta das 8h30, em atendimento a uma situação de furto na Rua Cornélio Procópio, em Ivaiporã, onde uma mulher se deparou com um ladrão dentro de sua residência.

continua após publicidade .

No local, a solicitante disse aos policiais que saiu de sua residência para levar sua filha no Colégio/Apae, ao retornar deixou seu celular Samsung A12 sobre a mesa, e foi ao banheiro, quando se deparou com um indivíduo no seu quarto.

- LEIA MAIS: Ivaiporã abre inscrições para 1º Caminho de Jesus das Santas Chagas

continua após publicidade .

O homem de estatura baixa, moreno, cabelo enrolado, com uma camiseta de time, ao avistá-la saiu correndo e pegou o celular da solicitante, tomando rumo a Av. Maranhão.

O ladrão teria se aproveitado de uma janela sem grade e a arrombou para ter acesso ao interior da residência. A equipe realizou o patrulhamento pelas proximidades, e locais que poderiam encontrar o autor do furto qualificado, porém sem êxito.

Foi confeccionado o presente boletim para que a polícia judiciária tenha conhecimento e dê prosseguimento ao caso.

continua após publicidade .

Desentendimento familiar

Na noite de quinta-feira, a equipe de serviço foi acionada para um caso de desentendimento familiar.

A situação foi registrada na Rua Guanabara, onde uma mulher dizia que sua filha havia furtado seu cartão de crédito do Banco do Brasil e que não iria devolver.

continua após publicidade .

Os policiais conversaram com a filha que afirmou que não estava com o cartão, mas sim sua irmã menor, indagada a menor sobre o cartão a mesma afirmou ter guardado para sua mãe em data posterior e de imediato devolveu o cartão.

A filha mais velha alegou que a mãe tem sérios problemas com alcoolismo, que foi constatado pela equipe o visível estado de embriaguez da mesma.

Com a situação resolvida, foi confeccionado o BOU e os policiais retornaram ao patrulhamento de rotina.

Siga o TNOnline no Google News