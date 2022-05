Mãe é suspeita de agredir filho com necessidades especiais

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher moradora em Godoy Moreira é suspeita de agredir o filho dela, um menor de idade com necessidades especiais. A ocorrência de lesão corporal foi registrada pela Polícia Militar (PM) na tarde terça-feira (19) na unidade da APAE da cidade.

continua após publicidade .

No local, em contato com o diretor, ele relatou aos policiais que não seria a primeira vez que a criança aparecia na APAE com lesões pelo corpo e que o Conselho Tutelar já foi notificado anteriormente.

Desta vez, o diretor notificou diretamente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) que através do promotor, solicitou a presença da equipe policial para medidas cabíveis.

continua após publicidade .

Em contato com os conselheiros, optou-se por pegar algumas peças de roupas da criança para ser encaminhada a Casa Lar, em São João do Ivaí. A mãe negou os agressões e para evitar a identificação da criança, o nome dela foi preservado.