Mãe é flagrada bebendo em bar com três filhos em Jandaia do Sul

Uma mulher de 21 anos foi flagrada consumindo bebidas alcoólicas em um bar enquanto cuidava de seus três filhos pequenos, na noite de quarta-feira (14), no Distrito de São José, em Jandaia do Sul (PR). As crianças foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar para garantir a segurança dos menores.

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A Polícia Militar foi acionada pelos conselheiros após o recebimento de denúncias de que havia uma pessoa embriagada no estabelecimento com crianças. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mãe sentada a uma mesa com outras três pessoas. Todos no grupo apresentavam sinais aparentes de embriaguez.

A situação de risco chamou a atenção das autoridades. Além de duas meninas, de quatro e cinco anos, que estavam próximas à mesa, a mulher mantinha um bebê de cinco meses no colo. Segundo o registro da ocorrência, a mãe chegou a amamentar a criança enquanto ingeria álcool, fato que motivou a intervenção imediata para proteger a saúde do bebê.

Com o apoio da polícia, a equipe do Conselho Tutelar assumiu o caso e retirou as três crianças do bar, encaminhando-as para a casa da avó materna, que ficará responsável pelos cuidados temporários. A mãe foi notificada e deverá comparecer à sede do conselho para prestar esclarecimentos e passar por acompanhamento familiar.