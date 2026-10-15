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Mãe é flagrada bebendo em bar com três filhos em Jandaia do Sul

Mulher amamentava um bebê de cinco meses no local; menores foram entregues à avó

Escrito por Da Redação
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Mãe é flagrada bebendo em bar com três filhos em Jandaia do Sul
Autor Conselho Tutelar de Jandaia do Sul foi acionado - Foto: Google Street View

Uma mulher de 21 anos foi flagrada consumindo bebidas alcoólicas em um bar enquanto cuidava de seus três filhos pequenos, na noite de quarta-feira (14), no Distrito de São José, em Jandaia do Sul (PR). As crianças foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar para garantir a segurança dos menores.

-LEIA MAIS: Mulher agredida no MS denuncia perseguição de ex em Apucarana

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A Polícia Militar foi acionada pelos conselheiros após o recebimento de denúncias de que havia uma pessoa embriagada no estabelecimento com crianças. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mãe sentada a uma mesa com outras três pessoas. Todos no grupo apresentavam sinais aparentes de embriaguez.

A situação de risco chamou a atenção das autoridades. Além de duas meninas, de quatro e cinco anos, que estavam próximas à mesa, a mulher mantinha um bebê de cinco meses no colo. Segundo o registro da ocorrência, a mãe chegou a amamentar a criança enquanto ingeria álcool, fato que motivou a intervenção imediata para proteger a saúde do bebê.

Com o apoio da polícia, a equipe do Conselho Tutelar assumiu o caso e retirou as três crianças do bar, encaminhando-as para a casa da avó materna, que ficará responsável pelos cuidados temporários. A mãe foi notificada e deverá comparecer à sede do conselho para prestar esclarecimentos e passar por acompanhamento familiar.

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direitos das crianças embriaguez jandaia do sul MATERNIDADE segurança infantil
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