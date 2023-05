Mãe e filhos são presos no Vale do Ivaí suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação

Divulgação

Uma mulher e seus dois filhos foram presos pela Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira (16), em Borrazópolis, no centro norte do Paraná. Segundo a corporação, ambos são suspeitos de tráfico de drogas e foram detidos em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM e Serviço de Inteligência da 6ª CIPM intensificaram diligências nas imediações de uma casa na Rua Projetada no Bairro Por do Sol para averiguar reiteradas denúncias de tráfico de drogas.

Durante as diligências foi visto pela equipe do Serviço de Inteligência um dos moradores saindo da residência com dois invólucros em direção a uma da mata na lateral de sua casa, o que corroborou com as denúncias que indicavam que o local seria usado como esconderijo de drogas.

Os policiais da ROTAM foram ao local e flagraram o suspeito que dispensou os invólucros ao ver a aproximação policial. sendo dada voz de abordagem ele desobedeceu e empreendeu fuga, vindo a cair por várias vezes até ser alcançado pelo policial.

Porém o indivíduo de 1,93 de altura e 155 quilos, resistiu a prisão ativamente e causou algumas lesões e escoriações no policial, mas acabou contido e algemado com apoio de outro policial.

Foram encontrados com o homem dois pacotes grandes de crack, pesando 48 gramas, e três pacotes com várias buchas de cocaína, pesando 39 gramas.

No local onde o homem havia dispensado os invólucros foi localizado cinco pacotes contendo cocaína, pesando no total 253 gramas, uma balança de precisão e outros dois pacotes com maconha pesando 50 gramas.

Diante do flagrante apoio da equipe RPA de Borrazópolis os policiais foram à residência. Questionados os irmãos e a mãe do detido se havia mais drogas na residência afirmaram que não.

Durante as buscas foram encontrados quatro potes de kinder ovo, contendo 26 buchas de cocaína pesando 49 gramas e algumas embalagens utilizados para embalar drogas e R$1.075,00 reais em cédulas diversas. Foram apreendidos ainda os celulares que podem ter conteúdo de traficância.

Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados juntamente com o entorpecentes e objetos apreendidos à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, para as medidas de polícia judiciária.

