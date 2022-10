Mãe e filho são as vítimas fatais de acidente na PR-466

Da Redação

Foram identificadas como Maria Aparecida da Silva, 73 anos e Eneias Franco da Silva, 50 anos, as vítimas que morreram em acidente de trânsito registrado na noite de quinta-feira (13), em Jardim Alegre. Eles eram mãe e filho. De acordo com informações de populares seriam moradores de Arapuã.

A colisão ocorreu na PR-466, sentido Jardim Alegre a Lidianópolis, a cerca de 100 metros do trevo de acesso a PR-082, no Distrito de Placa Luar.

As vítimas fatais estavam em um Fiesta vermelho com placas de Tijucas do Sul-PR que colidiu de frente um Gol branco com placas de Maringá-Pr .

Três pessoas que estavam no Gol também ficaram feridas, o motorista de 54 anos com ferimentos leves e os outros dois passageiros, 39 e 27 anos, com ferimentos médios.

As vítimas foram socorridas para hospitais de Ivaiporã, pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária/Ubá do Sul esteve no local. As causas do acidente serão investigadas.

