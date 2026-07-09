Mãe e filho perdem mais de R$ 8 mil em golpe do falso processo em Califórnia

Criminosos simularam audiência por chamada de vídeo e prometeram pagamento de uma causa inexistente no valor de R$ 67 mil

Uma moradora de Califórnia e seu filho perderam mais de R$ 8,4 mil após caírem em um golpe aplicado por telefone na última terça-feira (7). Os criminosos se passaram por autoridades judiciais e simularam uma audiência em vídeo para enganar as vítimas. O boletim de ocorrência foi registrado na manhã de quarta-feira (8), no centro da cidade.

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O crime teve início quando a mulher recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como diretor financeiro e jurídico do Supremo Tribunal Federal. O estelionatário afirmou que ela teria direito a receber uma quantia de R$ 67 mil, mas exigiu que ela continuasse o atendimento através de uma chamada de vídeo.

Como a mulher se recuperava de uma recente cirurgia oftalmológica, ela pediu ajuda ao filho para acompanhar a ligação. Do outro lado da tela, os golpistas encenaram uma falsa audiência, com a suposta presença de um juiz e um advogado.

Acreditando na veracidade da situação, o filho foi convencido a realizar quatro transferências bancárias via Pix. Os falsários alegaram que os pagamentos não seriam descontados de fato, servindo apenas para validar a conta bancária e liberar o dinheiro da suposta causa.

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No total, as vítimas realizaram três transferências com saldo em conta e uma utilizando o limite do cartão de crédito, gerando um prejuízo exato de R$ 8.403,97 aos cofres da família. Ao perceberem que a história não passava de uma fraude, mãe e filho procuraram a Polícia Militar do município para registrar o crime e receberam orientações sobre as medidas legais a serem tomadas.