Mãe e filho mortos em acidente na PR-460 eram moradores de Ivaiporã

Samela era educadora auxiliar no CEMEI Santa Terezinha e o filho Piectro aluno na Escola Carlos Lacerda

Foi identificado como Samela Santana Souza, 26 anos e o filho Piectro Santana silva, 7 anos, as vítimas fatais de acidente de trânsito registrado na noite de domingo (2) na PR-460, eles são moradores de Ivaiporã

O falecimento foi confirmado pela Secretaria Municipal de Educação de Ivaiporã através de nota de pesar.

Samela era educadora auxiliar no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Santa Terezinha e o filho Piectro aluno da Escola Municipal Carlos Lacerda.

“Neste momento de dor e tristeza, expressamos os sentimentos de condolências e nos solidarizamos com familiares e amigos”, diz a nota.

A Prefeitura de Ivaiporã decretou luto oficial por três dias no município como expressão de profundo pesar em razão dos falecimentos.

Acidente

O acidente foi por volta de 19h40 de domingo (2), na PR-460, em Nova Tebas. A batida frontal envolveu um GM Celta com placas de Ivaiporã e um Fiat Strada com placas de Nova Tebas.

Mãe e filho que estavam no Celta e morreram no local. O condutor do Fiat Strada, um homem de 59 anos, também morreu no local do acidente. Ele era morador de Nova Tebas.

O motorista do Celta, um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr Antonio Pietrobon em Nova Tebas.

Atenderam a ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Samu e Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã. As causas do acidente estão sendo apuradas pela criminalística de Campo Mourão.

