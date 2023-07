Mãe e filha têm carros roubados por criminosos ao chegar em casa

Siga o TNOnline no Google News

Mãe e filha tiveram os carros roubados na noite deste sábado (22), na área central de Califórnia. Quatro suspeitos, dois deles armados, e todos encapuzados, anunciaram o roubo e levando o veículo das vítimas e fugiram com os comparsas na sequência.

Os veículos levados que foram roubados são uma Caminhonete Toyota Hiluxs WS 4 SRV 4×4 prata, que era conduzida pela mãe e um veículo Fiat 550 I/ Fiat 500 Cult Dual conduzido pela filha.

Mãe e filha se machucaram. A equipe policial realizou patrulhamento pela região, mas até a publicação desta matéria os veículos não haviam sido localizados.

Outra ocorrência

Homem com mandado de prisão é preso ao se envolver em acidente

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã deste sábado (22), após se envolver em um acidente na Estrada do Uru, no município de Kaloré. Conforme o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada, pois um morador encontrou um veículo caído em um córrego próximo a sua propriedade.

No local a equipe constatou que se tratava se um Volkswagen Gol totalmente queimado e de cabeça para baixo. Enquanto a PM estava local, um morador da região informou aos policiais que o carro estaria naquele lugar desde a noite anterior e os dois homens que estavam com o veículo passaram a noite escondidos e ao amanhecer estariam indo embora pela Estrada do Uru.

Com essa informação, a equipe realizou patrulhamento e encontrou os dois homens e os abordou, questionados sobre o acontecido os suspeitos informaram estarem indo pescar quando perderam o controle do carro e caíram da ponte.

Verificado via sistema Sesp foi constatado que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Jandaia do Sul, o outro homem foi liberado no local.

