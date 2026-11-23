Mãe e filha ficam feridas em acidente entre carro e carreta em Califórnia
Ocupantes do carro foram atendidos pela equipe de saúde do município e encaminhadas ao Pronto Atendimento
Uma colisão frontal envolvendo um Volkswagen Polo e uma carreta mobilizou a equipe de saúde de Califórnia (PR), por volta das 18h30 desta segunda-feira (23). O acidente aconteceu na Avenida Ponta Grossa, próximo ao acesso à Avenida Getúlio Vargas.
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No carro estavam duas ocupantes, mãe e filha. Apesar da força do impacto e da gravidade da batida, ambas foram encontradas conscientes e orientadas pelos socorristas que chegaram ao local.
As duas receberam os primeiros atendimentos ainda na via e, em seguida, foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Califórnia para passar por avaliação médica detalhada.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que provocou o acidente nem sobre o estado do motorista da carreta.