Da Redação

Imagem ilustrativa

Mãe e filha ficaram feridas em um acidente na manhã deste sábado (19) em Jardim Alegre. Elas estavam em uma moto que colidiu com um carro no cruzamento das ruas Londres e Santa Rita. O acidente foi por volta das 11h30.

Com o impacto as duas caíram na rua e foram socorridas pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. A mãe teve fraturas nos punhos e foi encaminhada ao hospital. A filha teve apenas escoriações.