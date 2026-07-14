Mãe é detida por agredir filha adolescente em Jandaia do Sul

A confusão começou após a jovem pedir para trabalhar em outra cidade; vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia

Uma mulher de 34 anos foi levada à delegacia na noite de segunda-feira (13) após agredir a própria filha, de 17 anos, na área central de Jandaia do Sul. O caso de violência familiar ocorreu em uma residência na Rua João Ruiz Galian e mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

-LEIA MAIS: Mínima de 7°C: frio permanece em Apucarana nesta terça-feira (14)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A polícia chegou ao endereço após vizinhos denunciarem que estavam ouvindo gritos intensos vindos do imóvel. No local, a equipe conversou com a adolescente, que apresentava arranhões evidentes no rosto. A jovem relatou aos policiais que apanhou da mãe após pedir autorização para trabalhar em Cambira, pedido que foi negado pela mulher sob a justificativa de a filha ser menor de idade.

Ao ser questionada pela equipe policial, a mãe não negou os fatos. Ela argumentou que agrediu a adolescente com a intenção de "educá-la" e alegou que também teria sido atacada pela jovem durante a briga.

Diante da situação, a mulher foi detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e responder pelas agressões. A adolescente, amparada durante todo o tempo por representantes do Conselho Tutelar, foi levada ao Hospital Municipal para receber atendimento médico e realizar os exames necessários para comprovar os machucados.