Mãe e bebê são encaminhados à UPA após caso de violência doméstica

UPA 24h Ivaiporã

Uma mulher e um bebê de 4 meses foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã após uma situação de violência doméstica. O caso foi na tarde de domingo (2) na Rua Cristo Redentor, por volta das 17h30.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e no local em contato com a vítima, que já estava sendo atendida pela equipe do SAMU, relatou que seu amásio lhe agrediu, e quando em vias de fato, caíram ao solo em cima do bebê, filho do casal, que estava no colo da vítima.

Logo em seguida, o homem se evadiu do local para uma mata no fundo da casa.

A criança de 4 meses de idade não parava de chorar e foi também atendida pelo SAMU.

Após os primeiros socorros, mãe e criança foram encaminhadas para UPA de Ivaiporã para exames. A equipe fez patrulhamento, mas não localizou até o momento o autor.

Discussão de casal na Rua Ceará

Ainda na noite de domingo, a equipe de serviço foi acionada para a Rua Ceará atender uma situação onde um casal discutia aos gritos em frente a uma casa.

Chegando ao local, a equipe entrou em contato com a mulher que confirmou a discussão com o marido, e que não houve nenhuma agressão, e que ambos tinham ingerido bebida alcoólica.

Diante do fato a equipe orientou as partes quanto aos procedimentos cabíveis e foi confeccionado o BOU.

