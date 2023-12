Mãe é ameaçada de morte pelo próprio filho em Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Policiais militares do Destacamento da PM de Jardim Alegre atenderam a uma ocorrência de violência doméstica na tarde de segunda-feira (25) na Rua Londres, no centro da cidade.

continua após publicidade

Ao chegar ao local, os policiais conversaram com a solicitante. Ela relatou que o filho chegou em casa visivelmente embriagado, a ameaçando de morte e utilizando palavras de baixo calão para insultá-la.

- LEIA MAIS: Em Lidianópolis, marido agride esposa com cadeira e foge

continua após publicidade

Diante do exposto e do desejo da mãe de representar contra o autor do fato, a guarnição deu voz de prisão ao jovem.

Posteriormente, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), e as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Outro caso em Cruzmaltina

A PM também atendeu outro caso de violência doméstica em Cruzmaltina por volta das 19 horas.

A situação foi na Av. Padre Gualter Farias Negrão. No local foi feito contato com vitima que informou que teria sido agredido pelo ex- genro. O autor foi localizado pela equipe policial e realizado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP

Siga o TNOnline no Google News