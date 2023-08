Mãe é agredida a chutes pelo próprio filho em Marumbi

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) após ser agredida com chutes pelo próprio filho, no centro de Marumbi, no norte do Paraná. A violência doméstica foi registrada por volta das 15 horas dentro da casa da vítima.

De acordo com informações da PM, a vítima sofreu ferimentos na perda em virtude dos chutes, dificultando sua capacidade de locomoção. O episódio violento preocupou familiares da mulher que foi acolhida por uma irmã até que sua filha, que reside em outra cidade, pudesse buscá-la. O motivo da briga que culminou nas agressões não foi divulgado.

Até a publicação desta reportagem, o autor não havia sido preso.

Durante o fim de semana, ao menos cinco ocorrências envolvendo violência doméstica foram registradas pela Polícia Militar na área do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM).

