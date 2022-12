Mãe denuncia tentativa de sequestro de criança em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Compareceu ao Destacamento de Polícia Militar (DPM) em Jardim Alegre na terça-feira (27), uma mulher que relatou um possível caso de tentativa de sequestro de criança .

Ela disse aos policiais que na véspera do Natal, sua filha de 5 anos de idade passou o dia na casa do avô.

A menor foi brincar em um balanço no quintal e entre às 10 horas e 10h40 seu avô entrou rapidamente para a residência.

Ao retornar ele viu uma mulher loira de braços estendidos para a menina, na intenção de pegá-la.

A mulher estava próxima a uma camionete cabine preta com a porta aberta, e na direção do veículo um homem com várias correntes no pescoço.

Ao perceber a presença do avô, o motorista gritou para a mulher entrar na camionete, onde arrancaram rapidamente com o veículo, tomando rumo ignorado,

A mulher disse aos policiais que não fez BOU anteriormente pelo fato de pessoas conhecidas informá-la que não era necessário denunciar tal fato.

O BOU foi encaminhado para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

