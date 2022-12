Mãe denuncia adolescente que amarrou idoso para furtar dinheiro

Da Redação

imagem ilustrativa - O idoso de 89 anos foi vítima do roubo praticado pelo adolescente, de 16 anos

Uma mulher procurou a Polícia Militar de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, na noite deste domingo (11), para denunciar um crime cometido pelo próprio filho, um adolescente de 16 anos.

A mãe do adolescente relatou aos policiais que o filho, por volta das 19 horas deste domingo (11), foi até a casa do vizinho, um idoso de 89 anos, invadiu a residência e usou uma camiseta para amordaçar o homem, de quem roubou R$ 300. O dinheiro estava no bolso da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o caso foi registrado na rua Gabriel Lopes, na região central de Jandaia do Sul.

Logo após praticar o roubo, o rapaz fugiu. A mãe, sabendo do ocorrido, acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. A PM encaminhou o boletim para a Polícia Civil e a mulher foi orientada quanto aos procedimentos, juntamente com a vítima.

