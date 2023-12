Mãe de menor ameaçada de morte na internet denuncia caso à polícia

Na terça-feira (26), por volta das 11h45, compareceu ao Destacamento da Polícia Militar de Rosário do Ivaí uma mulher para denunciar ameaças na internet.

continua após publicidade

A mulher mãe de uma menor relatou aos policiais militares que a jovem está sendo ameaçada de morte através do Facebook.

- LEIA MAIS: Homem bêbado ameaça de morte a irmã e quebra objetos da casa

continua após publicidade

Mãe e filha afirmam desconhecer o autor ou autora, identificado apenas com com as iniciais J. V., conforme as mensagens na rede social.

Diante do caso, a mãe decidiu registrar Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) para resguardar a integridade da filha.

O BOU será encaminhado à Polícia Civil, que deve investigar o caso para apurar a identidade do autor das ameaças.

Siga o TNOnline no Google News