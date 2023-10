Mãe confessa ter batido no filho após criança cometer furtos na escola

Uma mãe, moradora da cidade de São João do Ivaí, no norte do Paraná, confessou ter batido no próprio filho e afirmou para os policiais militares que cometeu a agressão pois a criança estaria cometendo furtos na escola. O caso foi registrado nesta segunda-feira (9), depois que as autoridades receberam uma denúncia anônima.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 14 horas uma equipe da Polícia Militar (PM) se dirigiu até a propriedade rural onde a família mora. A criança não estava presente no local, pois era horário de aula e ela estava no colégio. No entanto, a mãe do menor estava na residência e confirmou aos PMs que realmente havia agredido o filho.

A mãe contou que se sentiu impotente diante dos diversos e frequentes furtos que o filho vem cometendo. Ela afirmou que, apesar de várias tentativas de diálogo, não conseguiu obter sucesso em corrigir o comportamento do menino. Diante da situação, a equipe da PM se dirigiu até o Conselho Tutelar para relatar o caso e buscar orientações sobre como proceder.

Foi registrado um termo circunstanciado para documentar a situação e encaminhar as informações necessárias às autoridades competentes.

