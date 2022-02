Da Redação

Mãe aciona PM após filhas serem perseguidas em Califórnia

Uma mãe procurou a Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (13), após informar que as filhas, de 13 e 15 anos, foram perseguidas por um homem no centro de Califórnia.

Ela disse que as meninas estavam trabalhando em uma sorveteria e quando saíram e estavam indo a pé para casa, viram um VW/Fox e que o motorista seguiu as irmãs por aproximadamente uma quadra.

Neste momento, as menores ligaram para a mãe e para o padrasto, que foram até o endereço, viram as placas do veículo e tentaram conversar com o motorista. No entanto, conforme o boletim, o suspeito fugiu.

Diante dos fatos, a família foi até a delegacia de Califórnia para registrar o boletim.