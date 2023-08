Madrasta supostamente drogada agride enteada de 8 anos em Califórnia

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na manhã desta quinta-feira (3), em Califórnia, no Vale do Ivaí, após uma madrasta ter agredido a enteada de apenas 8 anos de idade. As autoridades foram chamadas na área central da cidade pelo pai da criança.

De acordo com relato do pai, a companheira teria chego em casa por volta das 7 horas, depois de passar a noite fora. Segundo o homem, ela supostamente estava drogada. Após uma discussão entre o casal, a mulher teria agredido a menina com socos e chutes.

Conforme os policiais militares, a criança não apresentava nenhuma lesão aparente, mas reclamava de fortes dores na região da barriga, nos braços e nas mãos. Conforme o pai, a mulher seria dependente química e a atitude de passar a noite fora seria corriqueira.

Diante dos fatos, a equipe policial localizou a suspeita nas proximidades da residência da família e ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia para as devidas providências. Segundo o boletim de ocorrência, ela cooperou e não foi necessário o uso de algemas.

