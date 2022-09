Macrorregional dos JAP's termina em Jandaia do Sul; veja os resultados

Da Redação

Equipe de handbol de Uraí, que ficou em quarto lugar no Jogos Abertos do Paraná

A Fase Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's) aconteceu neste final de semana, nos dias 2, 3 e 4 de setembro, em quatro cidades-sede: Irati, Jandaia do Sul, Floraí e Marechal Cândido Rondon. Ao todo foram 2.835 pessoas de 104 municípios participando da competição. Os atletas competiram em várias modalidades, sendo elas basquetebol, futebol 7, futsal, handebol, vôlei de praia e voleibol.

Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, recebeu as cidades de Arapongas, Borrazópolis, Cafeara, Cambé, Cornélio Procópio, Cândido de Abreu, Faxinal, Guaraci, Ibiporã, Itambé, Ivaiporã, Jardim Alegre, Londrina, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Pitanga, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Maria do Oeste, Santa Mariana, Siqueira Campos, São Pedro do Ivaí e Uraí.

Os campeões da fase macrorregional se classificaram para a fase final do JAP's, que acontecerá dos dias 4 a 6 e 25 a 27 de novembro, nos municípios de Toledo, Cascavel e Apucarana.

Os Jogos Abertos do Paraná são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte e conta com o apoio das Prefeituras Municipais das cidades-sede.

Resultados das disputas em Jandaia do Sul

Futebol 7 Masculino: 1º Ivaiporã; 2º Itambé; 3º Guaraci; 4º Santa Maria do Oeste

Voleibol Masculino: 1º Ivaiporã; 2º Arapongas; 3º Cornélio Procópio; 4º Jandaia do Sul

Voleibol Feminino: 1º Ivaiporã; 2º Ibiporã; 3º Jandaia do Sul; 4º Siqueira Campos

Basquetebol Masculino: 1º Arapongas; 2º Cornélio Procópio; 3º Ivaiporã; 4º Jandaia do Sul

Basquetebol Feminino: 1º Marilândia do Sul; 2º Londrina

Vôlei de Praia Masculino: 1º Cândido de Abreu; 2º Pitanga; 3º Santa Maria do Oeste; 4º Siqueira Campos

Vôlei de Praia Feminino: 1º Santa Maria do Oeste; 2º Arapongas; 3º Pitanga; 4º São Pedro do Ivaí

Handbol Masculino: 1º Ribeirão do Pinhal; 2º Cambé; 3º Jandaia do Sul; 4º Borrazópolis

Handbol Feminino: 1º Jardim Alegre; 2º Londrina; 3º Jandaia do Sul; 4º Uraí

Futsal Masculino: 1º Santa Maria; 2º Cafeara; 3º Manoel Ribas; 4º Jandaia do Sul

Futsal Feminino: 1º Faxinal; 2º Arapongas; 3º Santa Amélia; 4º Jandaia do Sul



