Luto: menina de 12 anos morre vítima de pneumonia em Ivaiporã

Mariana Barcelos Cardoso

Uma menina de apenas 12 anos, moradora da cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, faleceu na noite deste domingo (21), em decorrência de uma pneumonia. Mariana Barcelos Cardoso era estudante do Colégio Estadual Idália Rocha.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o falecimento aconteceu por volta das 22h30, após complicações no quadro de saúde. Familiares e amigos de Mariana estão profundamente consternados com a perda irreparável.

A criança está sendo velada na Capela Aliança, em Ivaiporã. O sepultamento está previsto para acontecer nesta segunda-feira (22), às 14 horas, no Cemitério do município de Primeiro de Maio, na região de Londrina.

Nas redes sociais, a comoção pelo falecimento de Mariana é grande. O perfil oficial do Colégio Idália Rocha postou uma nota de pesar pela perda da aluna. Veja:





