Lunardelli vai ganhar Centro Multiuso ao lado do Santuário Santa Rita

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ricardo Pimentel entrega autorização para ordem de serviço ao prefeito Reinaldo Grola

Na terça-feira (9) o prefeito de Lunardelli Reinaldo Grola (PDT) esteve em Curitiba cumprindo agenda em busca de recursos para o município.

continua após publicidade .

Na oportunidade, Grola esteve na Secretaria das Cidades, onde foi recebido pelo secretário Ricardo Pimentel que entregou a autorização para que a Prefeitura possa dar a ordem de serviço para o início da construção do Centro Multiuso na Praça Geremia Lunardelli, ao lado do Santuário Santa Rita de Cássia.

- LEIA MAIS: Saúde de Ivaiporã se destaca no ProGov do TCE-PR com nota 9,88

continua após publicidade .

De acordo com o prefeito Grola, o espaço multiuso será construído na parte de baixo da praça (lado direito para quem chega ao santuário).

“Nós recebemos anualmente, milhares de romeiros que visitam o Santuário Santa Rita de Cássia. Será um espaço coberto para abrigar os visitantes e também para os eventos culturais de nossa cidade. Agradeço muito o secretário, o governador Ratinho Junior e o nosso deputado Alexandre Curi, por mais este investimento que vai fomentar ainda mais o nosso setor turístico”.

O projeto do Centro Multiuso de Lunardelli tem investimento previsto de R$ 1.1 milhão, deste total R$ 800 mil são recursos destinados pelo Governo do Estado, o restante será disponibilizado pela Prefeitura.

continua após publicidade .

Ainda na terça-feira, o prefeito participou de uma reunião no Instituto Água e Terra (IAT) com o diretor de saneamento ambiental e recursos hídricos, José Luiz Scroccaro, e a coordenadora do setor de projetos especiais, Paula Coradin. Na reunião, Grola apresentou um projeto da Prefeitura de infraestrutura turística em fundo de vale no município.

Os secretários municipais Francisco Izidoro (Turismo) e Luiz Felipe Amstalden (Obras) acompanharam o prefeito nas reuniões.

Siga o TNOnline no Google News