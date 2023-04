Lunardelli reinaugura Posto de Saúde do distrito de Guaretá

Da Redação

A prefeitura de Lunardelli reinaugurou na manhã da última sexta-feira (14), o Posto de Apoio à Saúde do distrito de Guaretá. O investimento ultrapassa R$ 200 mil de recursos próprios.

O posto foi reformado no ano de 2019, contudo, em decorrência da Pandemia da Covid-19 não pode ser utilizado, por conta das restrições do período crítico de crise mundial. Atualmente, a sede recebeu os últimos reparos necessários e está pronta para atender a população.

A entrega contou com a presença dos moradores do distrito, da equipe da UBS do município, prefeito Reinaldo Grola, vice-prefeito o médico Celio Pinto de Carvalho, vereadores, secretários municipais, padre Natalício e Pastor.

Durante a reinauguração, Reinaldo enalteceu os investimentos feitos no distrito de Guaretá com recursos próprios e federais. São mais de 2,3 milhões investidos em pavimentação.

“Fizemos a pavimentação das ruas e agora estamos avançando com a pavimentação da estrada de acesso. Também construímos um ponto de ônibus e foram feitas outras melhorias nesta que é uma das comunidades mais antigas do Vale do Ivaí, com 80 anos de história”, assinala o prefeito.

O posto contará com atendimento médico, odontológico e também com um educador físico. Haverá uma técnica de enfermagem todos os dias no período da manhã e agente de saúde.

Os atendimentos médicos serão realizados todas as quartas-feiras no período da manhã, atendimentos odontológicos todas as quintas-feiras no período da tarde e o educador físico atenderá os grupos de hipertensos, diabéticos e idosos nas sextas-feiras no período da tarde. A técnica de enfermagem estará todos os dias na Ubs no período da manhã.

