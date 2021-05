Lunardelli registra terceira morte por Covid-19

Continua após publicidade

Um homem de 61 anos foi a terceira vítima fatal da Covid-19 no município de Lunardelli nesta segunda-feira (17). José Vitório testou positivo para a doença no último dia 10, e nesta segunda-feira sofreu um infarto, por complicações da doença. Como sua morte ocorreu ainda com vírus ativo no organismo, ele entra para as estatísticas de mortes pelo coronavírus.

Uma investigação mais precisa deve apontar a causa exata da morte, nos próximos dias.

O último boletim divulgado pela prefeitura de Lunardelli revela que a cidade registrou 289 casos positivos para Covid-19 desde o início da pandemia.