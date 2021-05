Lunardelli registra o 4º óbito pela Covid-19 nesta quinta

Continua após publicidade

Uma mulher de 63 anos é a 4ª vítima da Covid-19 em Lunardelli. Isabel de Fátima Fernandes morreu nesta quinta-feira (20), no final da manhã.

De acordo com familiares, ela foi diagnosticada com a doença no dia 06 de maio. No dia 13 de maio ela precisou ser transferida para Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã e não resistiu.

Amigos e familiares lamentaram a perda nas redes sociais. De acordo com o último boletim da Covid divulgado pelo município, Lunardelli tem registrado até o momento 294 casos da doença.