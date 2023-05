Lunardelli reforça frota da secretaria de meio ambiente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeito Reinaldo Grola ladeado pelo secretário Alexandro e o servidor Rosinaldo

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, acompanhado pelo secretário de Meio Ambiente, Alexandro Blaudt, e o servidor Rosinaldo Felix, recebeu oficialmente na última sexta-feira (05) veículo e implementos agrícolas que reforçam a frota municipal na prestação de serviços à população.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Motorista sobrevive após caminhão cair em ribanceira em Cambira

Foram adquiridos uma caminhonete Fiat Strada 0km, roçadeira, grade roma e carreta basculante. Os implementos foram comprados com dinheiro do caixa municipal e caminhonete com recursos do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SECID).

continua após publicidade .

O secretário Alexandro Blaudt destacou a importância de cada ferramenta nos serviços que serão ofertados. “A carreta será utilizada na limpeza urbana facilitando a coleta de folhas, a grade auxiliará tanto no Departamento de Meio Ambiente quanto na Agricultura, a roçadeira e a Strada promoverão a manutenção dos serviços prestados pelo departamento do meio ambiente”, comentou.

O prefeito Reinaldo Grola também enalteceu o trabalho desenvolvido pela administração municipal e as secretarias. “Nosso município tem uma responsabilidade muito grande com o setor do meio ambiente, fizemos investimentos importantes no aterro sanitário, quanto aqui no departamento de meio ambiente, tanto no que diz respeito a estrutura física, como também na parte de equipamentos, para que possamos oferecer aos nossos servidores melhores condições de trabalho, e para toda a população, serviços de qualidade”, concluiu.

Siga o TNOnline no Google News