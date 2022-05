Lunardelli recebeu mais de 12 mil visitantes no domingo

Da Redação

Domingo (22) Lunardelli comemorou o dia da padroeira Santa Rita de Cássia. Milhares de romeiros de todo o Paraná e até mesmo de outros estados estiveram na cidade para a tradicional festa em homenagem à santa que é realizada pelo Santuário Santa Rita de Cássia.

Segundo informações da organização da festa, mais de 12 mil pessoas passaram pela cidade neste domingo, mais que o dobro dos moradores de Lunardelli, que é de pouco mais de cinco mil habitantes.

De acordo com a irmã Petronila Battisti, foram 135 ônibus e vans cadastrados na secretaria do Santuário.

“Somente nesses veículos tivemos 5.434 romeiros, tem ainda pessoas que vieram de moto, de carro baixo, muita gente a pé, teve também muita gente que veio a cavalo, acreditamos que passaram mais de 12 mil pessoas pelo santuário”.

O pároco-reitor do santuário Padre José Natalício se mostrou muito feliz com a retomada da festa, depois de dois anos suspensa por causa da pandemia da Covid.

“Nosso povo tem sede e alguém precisa manter a fé do nosso povo. Isso aqui é uma forma de manter e de despertar a fé. Papa Francisco diz, não deixem que roubem sua fé. O povo está pagando promessas, realizando promessas, a palavra de Deus continua sendo realizada”.

A missa das 9 horas foi presidida por Dom Carlos José, e da Caravana das Santas Chagas do padre Reginaldo Manzotti.

As festividades continuam, no próximo domingo, dia 29, haverá o lançamento de uma música inédita “Santa Rita dos Impossíveis” gravada pelo cantor sertanejo católico Cláucio Lima. O encerramento da festa é no dia 12 de junho com leilão das prendas arrecadadas.

Comércio local e feirantes também comemoraram a volta dos romeiros a Lunardelli. Segundo o feirante Lucas de Oliveira, as expectativas foram superadas. "Voltamos pós pandemia, um sucesso. Só temos que agradecer a Santa Rita e a Deus o sucesso que está sendo a festa e as vendas".

